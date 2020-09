Ufficiale: Wolverhampton, arriva Vitinha dal Porto (Di giovedì 10 settembre 2020) Altro acquisto Portoghese per il Wolverhampton che, dopo l’acquisto dal Porto di Fabio Silvia, preleva dal club Portoghese anche Vitor Machado Ferreira; conosciuto col nome di Vitinha, centrocampista classe 2000. Welcome to Wolves, Vitinha. — Wolves (@Wolves) September 9, 2020 Foto: Twitter Ufficiale Wolverhampton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

frances18008072 : RT @AffariDiCalcio: UFFICIALE ??: #Vitinha è un nuovo giocatore dei #Wolves. Arriva dal porto in prestito con opzione di riscatto a 20 milio… - n9ve2 : RT @AffariDiCalcio: UFFICIALE ??: #Vitinha è un nuovo giocatore dei #Wolves. Arriva dal porto in prestito con opzione di riscatto a 20 milio… - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: UFFICIALE ??: #Vitinha è un nuovo giocatore dei #Wolves. Arriva dal porto in prestito con opzione di riscatto a 20 milio… - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: UFFICIALE ??: #Vitinha è un nuovo giocatore dei #Wolves. Arriva dal porto in prestito con opzione di riscatto a 20 milio… - AffariDiCalcio : UFFICIALE ??: #Vitinha è un nuovo giocatore dei #Wolves. Arriva dal porto in prestito con opzione di riscatto a 20 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Wolverhampton UFFICIALE: Wolverhampton, altro colpo dal Porto: ecco Vitinha. Anche lui assistito da Mendes TUTTO mercato WEB Venerato: "Il Napoli l'ha già preso, può arrivare subito senza aspettare le calende greche!"

L'esperto di mercato di Rai Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendo alcune considerazioni sul club azzurro. Ciro Venerato, giornalista, inviato ed esperto di calciomercat ...

Calciomercato LIVE - Schick-Leverkusen, è ufficiale. Lo Spezia ha il nuovo portiere: Zoet

Le ultime notizie di oggi, martedì 8 settembre, sul calciomercato. Ore 22 - Angelino resta al Lipsia Prosegue l’avventura al Lipsia di Angelino. Il laterale spagnolo era rientrato dal prestito al Manc ...

L'esperto di mercato di Rai Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendo alcune considerazioni sul club azzurro. Ciro Venerato, giornalista, inviato ed esperto di calciomercat ...Le ultime notizie di oggi, martedì 8 settembre, sul calciomercato. Ore 22 - Angelino resta al Lipsia Prosegue l’avventura al Lipsia di Angelino. Il laterale spagnolo era rientrato dal prestito al Manc ...