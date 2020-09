“Tutto gratis in cambio del no agli sbarchi”. Migranti, patto fra Spagna e Ong? (Di giovedì 10 settembre 2020) Nulla è Ong>gratis Ong>! Soprattutto quando si tratta di interessi nazionali. La Ong>Spagna Ong> offre alle Ong un permesso speciale per attraccare senza pagare le commissioni. Le quattro navi umanitarie Alan Kurdi, Open Arms, Sea Wacht 4 e Louise Michel hanno scelto come base operativa una cittadina a 60 chilometri di Valencia (Burriana). Qui preparano le missioni per poi ripartire e portare i Ong>Migranti Ong> a sbarcare nelle nostre coste. Luce del porto, collegamenti al punto di raccolta dell’acqua, stando a quanto comunicato dal quotidiano sembrerebbe “tutto Ong>gratis Ong>”. Le lamentele però da parte dei portuali spagnoli non mancano: “Non ... Leggi su ilparagone

infocamere : ?? #Spid per tutto! 'Dimissioni volontarie con Spid' @dcirioli su @ItaliaOggi #identitadigitale per servizi… - sdcsroberts : @TommooAddicted_ spotify e esound (tipo spotify però tutto gratis) - AdrianoZap72a1 : #SkyCalciomercato #SkySport #DAZN #calciomercato #calcio IL GIORNO 18/9/20, ALLE ORE 20:00 SVELERO' A TUTTA ITALI… - Zebratus : Vidal stop: il Barça chiede un indennizzo simbolico, no di Marotta. Ovviamente vogliono tutto e tutti gratis, e si… - PandoAnto : @GIAREGIA23 @ilgiornale @Aleslt E allora è un cretino: prima fa organizzare tutto (e non penso l’abbia fatto GRATIS… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutto gratis Saldapress, le uscite di Luglio 2020 - afnews.info AFNews