Trasporto aereo, Alitalia: difficile rimanere da soli (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel Trasporto aereo è difficile per una compagnia operare senza alleanze in un mondo globalizzato. Lo ha detto l'ad designato della newco Alitalia, Fabio Lazzerini, in audizione alla Camera, aggiungendo che qunaod verrà il momento "negozieremo a testa alta con le possiibli compagnie che possono essere alleate". "difficile rimanere da soli - ha spiegato -. Sono poche le compagnie che rimangono da sole. difficile pernsare di rimanere isolati in un mondo globalizzato". Leggi su ilfogliettone

