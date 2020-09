Traffico Roma del 10-09-2020 ore 08:00 (Di giovedì 10 settembre 2020) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno sulla via Flaminia code per Traffico tra raccordo anulare il bivio per Tor di Quinto incolonnamenti sulla via Salaria all’altezza della dell’Urbe in direzione della tangenziale tangenziale per ora senza disagi di rilievo Ma sta aumentando il Traffico sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini è proprio la tangenziale code per incidente sulla diramazione Roma sud della A1 disagi tra Torrenova e il raccordo è per incidente lunghe code sulla Pontina le difficoltà di colazione riguardano la zona di Pomezia e il Traffico diretto a Roma per dettagli di queste altre notizie e potete consultare il sito Roma punto luceverde.it usa il cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews

