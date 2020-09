Telese, Caporaso: “La nostra sarà l’amministrazione della trasparenza” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo dall’ufficio stampa di “Tutti Telese”, lista in corsa per le amministrativo con Giovanni Caporaso candidato sindaco. “Trasparenza. E’ uno dei pilastri del programma della lista Tutti Telese. Ma per Giovanni Caporaso e i suoi candidati si tratta di un concetto ancora più ampio e profondo del principio giuridico che pervade tutta la disciplina dei rapporti tra amministrazione e cittadini. Lo ha detto chiaramente in piazza Minieri presentando la lista, Caporaso: “Questo è il primo impegno che assumiamo con la nostra comunità: essere trasparenti”. Che va a braccetto con la condivisione e la partecipazione. Perché, ha specificato il candidato sindaco di Tutti ... Leggi su anteprima24

Nuovo attacco duro attacco a Pasquale Carofano arriva da Vincenzo Fuschini, elemento della lista di Giovanni Caporaso, che rimprovera al sindaco uscente di essersi “…fatto versare dal Comune circa 11m ...

Tutti Telese: “Il sindaco Carofano riscuote 10mila euro di liquidazione dal Comune. L’impegno della lista Tutti Telese: taglio della indennità in favore della comunità“. “Coloro che saranno chiamati a ...

