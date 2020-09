Teatro Regio, Rosanna Purchia nominata commissario (Di giovedì 10 settembre 2020) Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha sciolto con proprio decreto il consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino e ha nominato Rosanna Purchia – un lungo percorso professionale maturato in alcune delle maggiori istituzioni dello spettacolo italiano – commissario straordinario di tale istituzione. “Auguro ogni successo a Rosanna Purchia – afferma in una nota il ministro Franceschini – nel rilancio del Regio di Torino, una prestigiosa realtà della cultura e della lirica italiana ora affidata a una valida professionalità”.Dopo gli esordi a Napoli, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare di Roberto De Simone, ... Leggi su nuovasocieta

