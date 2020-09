Scuola, a Cremona 3mila ricorsi per errori nelle graduatorie provinciali (Di giovedì 10 settembre 2020) Cremona, 10 settembre 2020 - Tremila ricorsi su ottomila domande per supplenze in provincia di Cremona. "Come è noto, la debuttante piattaforma digitale per il reclutamento dei supplenti ha generato ... Leggi su ilgiorno

12qbert : RT @valy_s: #Cremona Studente liceo ha un tampone positivo post rientro vacanze. È asintomatico. Ma vengono messi in isolamento 14gg anche… - AnnaMariaCastel : RT @valy_s: #Cremona Studente liceo ha un tampone positivo post rientro vacanze. È asintomatico. Ma vengono messi in isolamento 14gg anche… - valy_s : #Cremona Studente liceo ha un tampone positivo post rientro vacanze. È asintomatico. Ma vengono messi in isolamento… - etrezzi : Di Corriere in peggio...... Lo studente non ha ancora messo piede a scuola, ha solo incontrato degli amici. Perché… - Z3r0Rules : RT @d_essere: Sospetto caso di Covid a Cremona in una scuola d’infanzia: classe in isolamento Intanto tutta la classe composta da 23 bambin… -