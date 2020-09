San Francisco brucia: gli incendi continuano colorando di rosso il cielo (Di giovedì 10 settembre 2020) A San Francisco ormai lo scenario è apocalittico: il cielo si è colorato completamente di rosso a causa degli incendi. Almeno tre le persone morte in California settentrionale San Francisco devastata dalla fiamme. Il cielo sulla città della California fa da sfondo a uno scenario apocalittico: rimasto arancione per ore, con i raggi del sole che non riuscivano a penetrare la coltre di fumo. Si contano almeno tre persone morte in California settentrionale vittime degli incendi, devastanti anche a causa del forte vento che li ha alimentati. Mentre le abitazioni di una comunità montana sono state distrutte e altre centinaia danneggiate, varie altre persone sono rimaste gravemente ustionate. L’incendio North Complex ha ... Leggi su zon

