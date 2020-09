Requisiti di erogazione assegno unico per figlio a carico: le ultime (Di giovedì 10 settembre 2020) In cosa consiste l’assegno unico per ogni figlio a carico? Parliamo di un provvedimento ancora al vaglio del Senato, e per il cui via libero definitivo potrebbe volerci ancora un po’ di tempo. In ogni caso, si punta a convogliare in una sola agevolazione i vari bonus, gli assegni e le detrazioni spettanti alle famiglie con prole a carico. L’assegno unico spetterebbe ai nuclei famigliari con figli a carico (dovrebbero poter accedere i genitori a partire dal settimo mese di gravidanza fino al 21 esimo anno di età). Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i Requisiti per gli aventi diritto sono i seguenti: cittadinanza italiana, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno (di ... Leggi su optimagazine

Contributi a fondo perduto, le erogazioni per chi ha fatto domanda a luglio e agosto sono in ritardo: quando arrivano? Il problema è che i fondi risultano esauriti e non ci sono comunicazioni ufficial ...

"È giusto ridurre l'affitto per Covid-19": l'ordinanza del tribunale

È giusto che i negozi ottengano uno sconto sull'affitto se le loro entrate sono crollate a causa dell'emergenza coronavirus e Covid-19. Un'ordinanza del tribunale di Roma firmata dal giudice Maria Pas ...

Contributi a fondo perduto, le erogazioni per chi ha fatto domanda a luglio e agosto sono in ritardo: quando arrivano? Il problema è che i fondi risultano esauriti e non ci sono comunicazioni ufficial ...