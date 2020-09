Referendum, c’è una ragione dietro al No che nessuno ammetterà mai (Di giovedì 10 settembre 2020) Apparentemente, la riduzione del numero dei parlamentari la vogliono proprio tutti. Un anno fa l’ultima lettura alla Camera ha visto un plebiscito: tutte le forze politiche hanno votato a favore, a parte qualche deputato (meno di 15 su 630: hanno votato a favore il 97% dei deputati presenti che rappresentavano l’88% del totale) che si sono espressi in modo contrario a titolo personale. Sono 40 anni che proposte di riduzione sono presentate (tre commissioni bicamerali più innumerevoli voti favorevoli) e regolarmente insabbiate, perché non hanno completato l’iter. Il numero di 945 parlamentari è stato fissato nei primi anni ‘60, in un momento in cui non c’erano la maggior parte dei parlamenti regionali. Ricordo che i numeri dei consiglieri regionali, che prendono stipendi solo di poco inferiori a quelli dei parlamentari nazionali, variano ... Leggi su ilfattoquotidiano

