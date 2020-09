PUBG Mobile naviga nell'oro, ricavati ben 3.5 miliardi di dollari dalle microtransazioni (Di giovedì 10 settembre 2020) PUBG Mobile, esattamente come la sua versione originale, PlayerUnknown's Battleground, è un colossale successo.Secondo quanto riportato dall'agenzia di ricerca SensorTower, il titolo in versione portatile ha superato la bellezza di 3.5 miliardi di dollari, guadagnate dalle microtransazioni, dal giorno dell'uscita.L'ultima stima dei guadagni di PUBG Mobile risaliva allo scorso luglio, dove aveva appena superato i 3 miliardi. Questo significa che è bastato poco meno di un mese e mezzo per guadagnare altri 500 milioni di dollari, una media di 7 milioni al giorno.Leggi altro... Leggi su eurogamer

