Prince of Persia, arriva il remake per PS4 e Xbox One: a breve l’annuncio (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo i rumors degli scorsi giorni, ora l’ufficialità è vicina: presto ci sarà un remake di Prince of Persia. Alcuni leak hanno già mostrato le immagini del titolo che verrà presentato questa sera Prince of Persia è certamente stata una delle saghe videoludiche maggiormente apprezzate di sempre. Soprattutto su Ps2, il successo raggiunto dal titolo … L'articolo Prince of Persia, arriva il remake per PS4 e Xbox One: a breve l’annuncio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

IGNitalia : Su Uplay trapelano le prime immagini di #PrinceofPersia Remake, ma le impressioni iniziali (in attesa della possibi… - RedCapes_it : Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo – Un leak svela il remake del titolo Ubisoft - FeedGeekOficial : O remake de “Prince Of Persia: The Sands Of Time” é visto na uPlay russa! ?? #UbisoftForward #Ubisoft… - Ogoidsepol : @tutupieri ahhhh,agora entendi o 'leak'de prince of persia - NerdPool_IT : Prince of Persia: Le sabbie del tempo – il remake è realtà -