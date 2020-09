Perché il governo pensa di far scendere a 10 giorni la quarantena (Di giovedì 10 settembre 2020) Doveva stare in quarantena, è andata a surfare: arrestata 9 settembre 2020 L'invitato al matrimonio positivo e le 100 persone finite in quarantena 7 settembre 2020 Pronti, via: primo caso di positivo ... Leggi su today

matteosalvinimi : #Salvini: C’è una strage economica in corso. Ci sono a rischio 2 milioni di posti di lavoro perché i soldi del gove… - Giorgiolaporta : Basterebbe che qualcuno chiedesse a #Conte o a #DiMaio: 'Se dovesse vincere il NO, il #Governo rassegnerebbe le dim… - pdnetwork : A destra oggi c'è un'idea di società che inganna le persone, che odia. E noi faremo tutte le battaglie del mondo pe… - SimoneLoScrigno : @davcarretta In UK proprio ieri molte polemiche perché test non sufficienti e richiesto alle persona di fare molte… - alunni_m : Perché piscine, palestre, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, centri ludici, tatuatori, cinema, teatri, mercati… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché governo Perché il governo pensa di far scendere a 10 giorni la quarantena Today.it