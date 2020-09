Parco archeogico di Velia, boom ad agosto: visitatori più che raddoppiati (Di giovedì 10 settembre 2020) Il sito archeologico di Velia ha registrato un incremento dei visitatori del 59 per cento rispetto allo scorso anno, nel periodo dal 21 giugno al 6 settembre 2020. Il mese di agosto, in particolare, ha visto un incremento del 117 per cento delle visite. Nel mese di febbraio 2020, il sito magno-greco, patria del filosofo presocratico Parmenide, è stato accorpato all’autonomia di Paestum su volontà del Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel ha dichiarato: “I flussi in forte aumento rappresentano una prima conferma oggettiva che la fusione delle due realtà di Velia e Paestum sta funzionando. Analizzando i dati, infatti, si evince che molte delle persone che hanno visitato Velia ... Leggi su ildenaro

