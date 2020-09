Papa Francesco nel libro di Carlo Petrini: «Il buon cibo e il sesso sono piacere divini e vengono da Dio» (Di giovedì 10 settembre 2020) Tre colloqui con Jorge Bergoglio: è questo il contenuto del libro TerraFutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale dello scrittore e fondatore di “Slow Food” Carlo Petrini. Un viaggio nell’ecologia e nell’ambientalismo. Ma non solo. Nel testo, Papa Francesco parla dei piaceri della vita. E tra questi, oltre al buon cibo, ci sono anche i rapporti sessuali: «Il piacere di mangiare è lì per mantenerti in salute , proprio come il piacere sessuale c’è per rendere più bello l’amore e garantire la perpetuazione della specie», dice il Papa, definendoli ... Leggi su open.online

Pontifex_it : Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato con un amor… - francescoassisi : Papa Francesco: restiamo umani... ???? 'Nel dopo-pandemia trionfa lo sfruttamento'. Cinque le tematiche affrontate: ??… - antoniospadaro : Ecologia, il Papa dialoga con l’«agnostico pio» Carlo Petrini di #SlowFood - VaniaDelli : RT @Pontifex_it: Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato con un amore senza… - mopoff_taylor : RT @MARIACELENTAN0: @Pontifex_it ??Santa giornata Caro Papa Francesco a voi e al mondo intero??Si Amare e Donarsi è il vero senso della vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Morbo e politica: il discorso sul metodo di Papa Francesco AGI - Agenzia Italia Papa: le frontiere non siano barriere, ma ‘finestre’ verso l’altro

Francesco ha incontrato i partecipanti al progetto europeo ‘”Snapshots from the Borders". “La comunità internazionale si è fermata agli interventi militari, mentre dovrebbe costruire istituzioni che g ...

la salute è un diritto che non si può comprare

Ha deciso di alzare il tiro. Francesco mai aveva usato frasi così sonore. Sul vaccino per Covid-19 era stato sempre cauto, quasi felpato, pur denunciando il rischio della diseguaglianza. Ieri invece h ...

Francesco ha incontrato i partecipanti al progetto europeo ‘”Snapshots from the Borders". “La comunità internazionale si è fermata agli interventi militari, mentre dovrebbe costruire istituzioni che g ...Ha deciso di alzare il tiro. Francesco mai aveva usato frasi così sonore. Sul vaccino per Covid-19 era stato sempre cauto, quasi felpato, pur denunciando il rischio della diseguaglianza. Ieri invece h ...