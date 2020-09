“Oggi in tv”, tutta la programmazione di giovedì 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Cinema, inchieste, serie tv e game-show come Chi Vuol Essere Milionario, questo giovedì 10 settembre offre solo l’imbarazzo della scelta. E oggi in tv, a più di 30 anni dalla morte, si ricorda il grande Lucio Battisti. La programmazione di questa sera però è tutta da scoprire, sono tante le anticipazioni che stiamo per scoprire. Ecco cosa troveremo stasera in prima serata tv. Rai tra cinema, serie e Battisti La Rai punta i riflettori sulle storie, tra il cinema e le serie tv. Ma la tv di Stato questa sera celebra anche il grande Lucio Battisti. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva la Rai. Le storie del giovedì in Rai Su Rai 1 alle 21.25 va in onda con la seconda stagione la prima puntata di Nero A Metà, con Claudio Amendola. Mentre stanno promuovendo Malik e un Suv ... Leggi su thesocialpost

AlbanoClelia : RT @edigram: Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou e ne furono feriti altri tre da un militante dell'estrema… - edigram : @animavera14 @FratellidItalia quindi secondo lei non c'è un clima razzista in Italia? Appena 1 anno fà persero la v… - edigram : @mat_brandi @italiapopulista Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou e ne furono ferit… - edigram : @ZanAlessandro @saveriolakadima Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou e ne furono fe… - OverlookHotel71 : RT @edigram: @OverlookHotel71 @LaVeritaWeb Non ci mise neanche questi.Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Dettaglio Affaritaliani.it