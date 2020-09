"Non una parola". Dopo il massacro di Willy, il patto delle belve sul suv: chi volevano incastrare (Di giovedì 10 settembre 2020) Ricostruzioni su ricostruzioni per cercare di capire cosa sia realmente accaduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, quando Willy Monteiro Duarte è stato assassinato durante una rissa a Colleferro. Gli indagati sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli, tutti e tre in carcere a Rebibbia, e Francesco Belleggia, cui invece sono stati concessi i domiciliari. Come riportato da Repubblica, durante l'interrogatorio Belleggia ha rivelato di aver stretto un patto con i fratelli Bianchi mentre erano a bordo del Suv che li ha portati da Colleferro verso casa, ad Artena: "Non una parola sul pestaggio", è quanto si sarebbero detti Dopo aver ammazzato di botte Willy. Il piano era quello di far ricadere tutte le responsabilità sul quarto indagato, Mario ... Leggi su liberoquotidiano

Luis Suarez si allontana dalla Juventus. L'operazione per portare il Pistolero a Torino non è così vicina alla chiusura come sembrava nei giorni scorsi. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport, se ...

Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, in Toscana, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali 2020. Prima il cambio di programma per le minacce al locale che avrebbe dovuto ospi ...

