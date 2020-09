Londra, incontri vietati a più di 6 persone. Il premier: "Così evitiamo il lockdown" (Di giovedì 10 settembre 2020) Erica Orsini L'inasprimento, al via dalla prossima settimana, è dovuto alla crescita dei positivi, 8.500 negli ultimi tre giorni, e agli 8 decessi Battere il virus con la regola del sei. Spera di farlo il governo inglese che da lunedì prossimo torna a vietare gli incontri tra più di sei persone, sia all'interno che all'aperto. Un inasprimento delle restrizioni che arriva improvviso, per tentare di limitare il violento aumento di contagi nel Regno Unito che negli ultimi tre giorni ha registrato 8.500 persone positive al Covid e 8 decessi. Dalla prossima settimana quindi, niente più assembramenti di decine di persone nei pub, ma nemmeno picnic affollati nei parchi o grigliate nel giardino di casa assieme ai vicini. «Non si tratta di un ... Leggi su ilgiornale

C'è ancora spazio per un riavvicinamento ma il tempo per chiudere un accordo è sempre più limitato e le possibilità che il dialogo deragli sono alte. David Sassoli ha fatto ricorso al latino per ricor ...

La Brexit torna sulle cronache inglesi mentre abbandona la scena il legale del governo che l'aveva resa possibile. Nel giorno d'inizio dell'ennesima serie d'incontri - questa volta si svolgono a Londr ...

