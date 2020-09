Ligue 1, il PSG inizia con una sconfitta. Vince il Lens 1-0 (Di giovedì 10 settembre 2020) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Ligue 1, i risultati della seconda giornata Prima vittoria stagionale per il Lione che supera 4-1 il Dijon trascinato da Depay (tripletta). Per gli ospiti si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite. Nelle sfide del sabato una doppia di Dolberg regala il primo posto provvisorio al Nizza che supera 2-0 lo Strasburgo. Primo successo per il Rennes contro il Montpellier. Nelle partite domenicali colpi esterni di Lille, Bordeaux, Monaco e Marsiglia che rispondono al Nizza. Bene anche Nantes e Saint-Etienne. inizia male, invece, la ... Leggi su newsmondo

Il PSG prova a replicare, ma non riesce mai a inquadrare lo specchio della porta. Al 35' nuova chance per il Lens: colpo di testa di Banza e salvataggio miracoloso di Kurzawa sulla riga. Nella ripresa ...

