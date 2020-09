L'ex 5S prova a baciare giornalista per strada: "Mascherina non serve" (Di giovedì 10 settembre 2020) Francesca Galici Sara Cunial era in piazza con i negazionisti del Covid ed è stata avvicinata da un giornalista di Piazza Pulita,quando ha cercato di baciarlo per dimostrare che la Mascherina non serve I virologi lo ripetono da mesi: la Mascherina contro il Covid è fondamentale. In un momento così delicato dell'epidemia, dove è necessario arginare quanto più possibile i contagi per evitare di piombare nuovamente nell'emergenza sanitaria dello scorso marzo, la Mascherina è uno degli strumenti imprescindibili, insieme alla corretta igiene delle mani e al distanziamento sociale. Eppure, nonostante ci siano studi che lo dimostrano scientificamente, ci sono ancora persone che ne rifiutano l'utilizzo tout court, negando l'esistenza stessa di un pericolo per ... Leggi su ilgiornale

hyuntention : se jaehyuk prova un'altra volta a baciare jeongwoo questo qua gli urla - Revolut58968109 : @Annette80536301 @Daxter71V @tajaliga Eh la fai facile ...prova tu a baciare a favore di telecamera, dovendo fare a… - luciadem_ : Comunque io ancora ferma a quando Can si avvicina alla faccia di Sanem, la prova a baciare e lei si scansa e ride p… - Pandaspasso : @mamma_separata @Fede_Monella Mi piace molto leccare e baciare la patata, soprattutto quando ad un certo punto di s… - ItsLucyEm : DayDreamer, trame lunedì 7/09: Can prova a baciare Sanem, ma viene interrotto da CeyCey -

Ultime Notizie dalla rete : prova baciare Sara Cunial prova a baciare Alessio Lasta nella manifestazione No Mask Giornalettismo Blocca 20enne e prova a baciarla: rischia processo per violenza sessuale

Rischia il processo un uomo di 63 anni di Sarno, sotto accusa per violenza sessuale, con l’udienza preliminare in attesa di fissazione dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura d ...

Ecco i segreti per una rasatura della barba a prova di bacio

Quante volte capita di guardarsi allo specchio e di rimandare il momento della rasatura della barba? Spesso poi capita di correre ai ripari solo quando proprio non se ne può più. E sono prprio quelle ...

Rischia il processo un uomo di 63 anni di Sarno, sotto accusa per violenza sessuale, con l’udienza preliminare in attesa di fissazione dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura d ...Quante volte capita di guardarsi allo specchio e di rimandare il momento della rasatura della barba? Spesso poi capita di correre ai ripari solo quando proprio non se ne può più. E sono prprio quelle ...