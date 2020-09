Latina, dipendente ha contatti con un positivo: chiusi due uffici del Comune, ecco tutte le info (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Amministrazione comunale comunica che da oggi, 10 settembre 2020, gli uffici del Servizio Mobilità e Trasporti e l’ufficio Ritiro Atti Giudiziari, tutti siti in un’ala del piano terra dello stabile di via Cervone sospenderanno le attività in presenza attivando la modalità di smart working per tutto il personale addetto. Conseguentemente gli uffici saranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. La misura di cautela è stata adottata in attesa dell’esito delle procedure sanitarie nei confronti di un dipendente che nei giorni scorsi è stato a contatto con un conoscente poi risultato positivo al Covid-19. All’esito del tampone al quale verrà sottoposto il dipendente, verranno adottate le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

