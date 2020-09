Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto la società campana sul proprio sito. Ieri De Laurentiis ha partecipato alla riunione della Lega Serie A organizzata all’hotel Hilton di Milano. Durante i lavori, fa sapere la Lega, non era indispensabile indossare la mascherina perchè sono stati rispettati i protocolli anti Covid ed è stato assicurato il distanziamento sociale. De Laurentiis, peraltro, ha pranzato con altri presidenti e non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti all’uscita dall’albergo, dove peraltro non era obbligatoria. La Lega Serie A ha segnalato alle autorità la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : #Salvini: #Pontassieve. Ho apprezzato i tanti messaggi di solidarietà. Il leader dell'opposizione viene aggredito e… - AzzolinaLucia : Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete… - matteosalvinimi : Pistoia e Lucca, grazie! Onorati anche del sostegno di un lucchese doc, Marcello Pera, presidente emerito del Senat… - NuovaScintilla : 10/9/20.Lutto nell'ebraismo e nella cultura veneziana e italiana per la morte del 92enne Amos Luzzatto: per quasi 5… - luigiscortecci : RT @matteosalvinimi: #Salvini: #Pontassieve. Ho apprezzato i tanti messaggi di solidarietà. Il leader dell'opposizione viene aggredito e il… -