I genitori di Mauro Romano lo credono vivo e adesso vogliono incontrarlo: sarebbe un imprenditore di Dubai (Di giovedì 10 settembre 2020) Già questa estate vi avevamo parlato delle importanti rivelazioni arrivate da Racale, dalla famiglia di Mauro Romano sempre più convinta che il loro adorato figlio sia vivo. Non è una novità, ma se ne parla per la prima volta sui media da qualche settimana. E’ infatti il 2008 quando Bianca, la mamma di Mauro, vede su una rivista una foto che la lascia esterrefatta. E’ la foto di un imprenditore finito sui giornali per una relazione con una nota attrice italiana. Bianca negli occhi di quell’uomo rivede quelli di Mauro e lo fa sapere anche a chi sta indagando. Qualcuno le dice che è solo una foto, che non c’è modo di contattare una famiglia partendo dal presupposto che abbiano comprato un bambino, commettendo quindi un ... Leggi su ultimenotizieflash

