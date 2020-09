Gerry Scotti, Caduta Libera con imprevisto: "Allarme regia!". Costretto a sospendere tutto, gelo in studio (Di giovedì 10 settembre 2020) La nuova stagione di Caduta Libera inizia subito col botto per Gerry Scotti: 18% di share e imprevisto che costringe il re dei quiz di Mediaset a bloccare tutto, invocando l'aiuto della regia. La campionessa in carica, dopo aver risposto correttamente a una domanda, chiama Scotti facendogli notare che in studio c'è un ospite indesiderato. "Allarme regia, c'è una cavalletta!", è la pronta reazione di Gerry: "Non toccatela, porta benissimo", ironizza il padrone di casa. Quando l'insetto esce da solo, senza intervento di terzi, tirano tutti un sospiro di sollievo. Sotto sotto, visti i risultati degli ascolti, aveva ragione il presentatore, che durante la puntata si è anche ... Leggi su liberoquotidiano

