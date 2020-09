Formula 1, Vettel passa all’Aston Martin: è ufficiale (Di giovedì 10 settembre 2020) Archiviata la tragica stagione in corso, Sebastian Vettel lascerà la Ferrari per sposare un nuovo, ambizioso, progetto: quello dell’Aston Martin. Il 2021 segnerà infatti il ritorno in pista del rinomato marchio, che ha voluto presentarsi con un pezzo da novanta nel mondo della Formula 1. Il quattro volte campione del mondo continuerà quindi a correre. 33 anni e un bagaglio d’esperienza impressionante, quello che serve ad una scuderia che tenta di imporsi nel mondo automobilistico per trovare subito la strada giusta. L’annuncio è ufficiale è arrivato nella mattinata di oggi 10 settembre: “In vista del tanto atteso ritorno dell’Aston Martin sulla griglia di Formula 1 nel 2021, siamo lieti di confermare che il quattro volte ... Leggi su italiasera

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Obiettivo del Mugello? Punti e far divertire i tifosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : ? Vettel, dalla F1 2021 correrà con la Aston Martin #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, Vettel dal 2021 in Aston Martin: le magie di un grande campione. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Vettel story: ragazzo prodigio, quei 4 titoli e il sogno (infranto) di emulare Schumacher - Gazzetta_it : #Vettel story: ragazzo prodigio, quei 4 titoli e il sogno (infranto) di emulare Schumacher -