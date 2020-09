«Dune»: il primo trailer dell’attesissimo kolossal con Timothée Chalamet (Di giovedì 10 settembre 2020) Eserciti, dune di sabbia, tempeste e armature scintillanti. Il primo trailer ufficiale di Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, è un inno all’epica e alla sontuosità, alla potenza di una storia densa di emozioni e dal futuro ineluttabile. Il protagonista è Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, un giovane brillante e talentuoso pronto a viaggiare alla volta del pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare la sopravvivenza della sua famiglia e della sua gente. Le forze del male, però, sono incontrollabili, specie da quando hanno deciso di piantarsi in maniera stabile nel territorio per assicurarsi la risorsa più preziosa del pianeta, una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità. https://www.youtube.com/watch?v=SWbxKwlc1Vc&t=45s Leggi su vanityfair

