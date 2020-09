Due deputati M5s contro il Dl Semplificazioni: “Traditi i valori del Movimento. All’opposizione saremmo scesi in piazza e occupato aule” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Per i miei valori e ideali di legalità devo votare no. Se fossimo stati all’opposizione avremmo fatto le manifestazioni di piazza e occupato le Aule contro questo provvedimento“, così alla Camera il parlamentare Andrea Colletti del Movimento 5 stelle ha annunciato il suo no al decreto Semplificazioni, comunque poi approvato con 214 sì e 149 no. Il deputato ha aggiunto che la norma “va contro i miei ideali di legalità”. Anche il collega Fabio Berardini ha annunciato il proprio voto in dissenso dal proprio Gruppo, con parole dure nei del Movimento, e sottolineando di “non voler tradire gli ideali che hanno sempre contraddistinto l’M5s”. I due hanno poi lanciato un appello ai loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Due deputati M5s contro il Dl Semplificazioni: “Traditi i valori del Movimento. All’opposizione saremmo scesi in pi… - Noovyis : (Due deputati M5s contro il Dl Semplificazioni: “Traditi i valori del Movimento. All’opposizione saremmo scesi in p… - robertozamboni7 : RT @assurdistan: Gente, I NUMERI. La proposta del referendum è di 400 deputati e 200 senatori. Su due camere che fanno le stesse cose.… - fabiomolinaris : Nuovo post #Telegram - amti_ange : Con perfetto criterio scientifico, due miei amici hanno analizzato la correlazione tra il numero dei deputati e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Due deputati Regionali, due deputati pugliesi eletti con il M5S e l'ex ministro grillino Fioramonti in campo per Emiliano il Mattino di Foggia Camera dei Deputati: la nuova Sala delle Donne guarda al futuro

Roma, 10 set. (askanews) – Cerimonia intensa alla Camera dei Deputati dedicata alla nuova sistemazione della Sala delle Donne, con le fotografie di tutte coloro che per prime hanno ricoperto un incari ...

Crisi Rinascente e chiusura Auchan, a rischio 350 posti di lavoro

C’è preoccupazione da parte dei deputati regionali di Attiva Sicilia per le sorti di due importanti realtà economiche a Palermo: l’ex Auchan del Conca d’Oro e la Rinascente di via Roma. A rischio ci s ...

Roma, 10 set. (askanews) – Cerimonia intensa alla Camera dei Deputati dedicata alla nuova sistemazione della Sala delle Donne, con le fotografie di tutte coloro che per prime hanno ricoperto un incari ...C’è preoccupazione da parte dei deputati regionali di Attiva Sicilia per le sorti di due importanti realtà economiche a Palermo: l’ex Auchan del Conca d’Oro e la Rinascente di via Roma. A rischio ci s ...