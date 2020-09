Dieta prevenire cancro? : Verdure e meno carne, alcol e bibite (Di giovedì 10 settembre 2020) Il World Forum for Cancer Research e l’American Institute for Cancer Research pubblicano un rapporto di esperti che riassume le linee guida sull’alimentazione e l’attività fisica per la prevenzione del cancro. Questo è il terzo rapporto di esperti pubblicato da queste entità che hanno lavorato insieme nell’indagine dei processi biologici di sviluppo e progressione di questa malattia, con quasi 12.000 pagine di lunghezza. Tra le raccomandazioni per la prevenzione vi sono la riduzione delle carni rosse e ultra lavorate dalla nostra Dieta quotidiana e l’aumento dell’assunzione di Verdure e legumi. Oltre a questo, gli esperti sottolineano: -Mantenere un peso sano ed evitare l’aumento di peso nella vita adulta. -Assicurati un’attività fisica ... Leggi su aciclico

Fortificare le difese immunitarie in vista dell'autunno. Ecco come impostare una strategia facile ed efficace, a partire dalla tavola La paura di prendersi l’influenza, in questo avvicinarci all’autun ...

La dieta giusta contro il diabete

Ecco quali sono gli alimenti giusti per tenere alla larga il diabete. Frutta, verdura e cereali integrali: sono questi alcuni degli alimenti necessari per prevenire il diabete. Ormai lo sappiamo bene, ...

