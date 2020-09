Diana Rigg: Edgar Wright e le star de Il Trono di Spade ricordano "La regina di Westeros" (Di giovedì 10 settembre 2020) In memoria dell'attrice de Il Trono di Spade Diana Rigg, molte star tra cui Edgar Wright e Nikolaj Coster-Waldau hanno lasciato un tributo sui social, ricordandola come una donna di grande talento. Diana Rigg è morta oggi, dopo una lunga battaglia contro il cancro all'età di 82 anni, e molti colleghi nelle scorse ore hanno ricordato l'attrice de Il Trono di Spade attraverso i social network, come il regista Edgar Wright e il suo collega di set Nikolaj Coster-Waldau. Come anticipato, molti suoi colleghi hanno espresso un messaggio di cordoglio nei confronti di Diana Rigg, come George Lazenby, con il quale ha lavorato sul ... Leggi su movieplayer

