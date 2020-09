De Laurentiis, Lega: in assemblea rispettati protocolli. Ma ora tampone per tutti (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid , ma ieri si trovava in Lega Serie A all'hotel Hilton di Milano. Durante i lavori non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati ... Leggi su gazzetta

petergomezblog : Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: dopo il test è andato all’assemblea della Lega Serie A - repubblica : Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi, era in attesa esito tampone [di FRANCO… - RafAuriemma : L'augurio è che De Laurentiis possa guarire in fretta, ma quanta leggerezza nell'aver partecipato all'assemblea di… - automatikos : RT @MichelaMgl: De Laurentiis, positivo al Covid-19, senza attendere l'esito del tampone, partecipa all’assemblea di Lega Serie A e pranza… - GramsciAG : RT @FabRavezzani: De Laurentiis ha sintomi del Coronavirus, effettua il tampone e senza aspettare il risultato si presenta all’assemblea di… -