Crotone, preso Eduardo dallo Sporting in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 10 settembre 2020) Crotone - Il Crotone neopromosso rinforza il proprio centrocampo con un acquisto brasiliano: "Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sporting Lisbona , a titolo temporaneo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Crotone, preso Eduardo dallo Sporting in prestito con diritto di riscatto: Il 25enne centrocampista brasiliano ha g… - MomentiCalcio : UFFICIALE: #Crotone, preso #Eduardo dallo #SportingLisbona - francg1997 : RT @SCalciomercato: ? #Crotone scatenato sul mercato, nuovo arrivo in mediana; è ufficiale #EduardoHenrique ????, brasiliano di 25 anni preso… - SCalciomercato : ? #Crotone scatenato sul mercato, nuovo arrivo in mediana; è ufficiale #EduardoHenrique ????, brasiliano di 25 anni p… - ivanzamoranobam : Fossi io lo presterei in Germania,al #Crotone verrebbe preso a pallate tutte le domeniche -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone preso Crotone, preso Eduardo dallo Sporting in prestito con diritto di riscatto Corriere dello Sport Crotone. Visita in prefettura del comandante della Capitaneria di porto

Il nuovo capitano della Capitaneria di porto di Crotone, Vittorio Aloi, ha fatto visita al prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi. Dal 24 settembre Aloi prenderà il posto del comandante uscente, Giovann ...

Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi

Continua il rebus attaccante per la Juve di Andrea Pirlo. Si fanno complicate le piste che portano a Suarez e Dzeko. L’ uruguagio potrebbe decidere di restare al Barcellona, data la permanenza del gra ...

Il nuovo capitano della Capitaneria di porto di Crotone, Vittorio Aloi, ha fatto visita al prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi. Dal 24 settembre Aloi prenderà il posto del comandante uscente, Giovann ...Continua il rebus attaccante per la Juve di Andrea Pirlo. Si fanno complicate le piste che portano a Suarez e Dzeko. L’ uruguagio potrebbe decidere di restare al Barcellona, data la permanenza del gra ...