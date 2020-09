Coronavirus, 1.579 nuovi contagi e 10 decessi. Continuano a salire le terapie intensive (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – Sono 1.597 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Un piccolo incremento rispetto ai dati di ieri, quando i nuovi casi erano stati 1434. Simile il numero dei tamponi effettuati: oggi 94.186, ieri 95.990. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus del ministero della Salute. Leggi su dire

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ROMANIA: Altri 44 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 3.765: Sale a 861.579 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 579

Dire

BOLOGNA - Lo stesso dato di ieri: 110 nuovi casi di coronavirus (di cui 65 asintomatici) emersi nelle ultime ore in Emilia-Romagna (anche se a fronte di un numero lievemente più basso di tamponi, quas ...Sono cinque i nuovi contagiati da Coronavirus a Piacenza e provincia, tutti asintomatici. In totale, il bilancio di oggi in regione conta 110 nuovi casi di positività, di cui 65 asintomatici individua ...