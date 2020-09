Calciomercato Vicenza, idea Galabinov per l’attacco (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Vicenza, idea Galabinov per l’attacco: i biancorossi provano il colpo per aumentare l’esperienza Il Vicenza è a caccia di esperienza. Il club biancorosso, infatti, è sulle tracce di Andrej Galabinov, come riportato da biancorossi.net. Un’idea per il prossimo campionato di B, vista l’esperienza dell’attaccante dello Spezia. Galabinov ha ancora un anno di contratto con il club spezzino, ma piace molto a mister Di Carlo. Non sarà semplice convincere le parti in causa, ma molto probabilmente i vicentini cercheranno di muoversi nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Serie D, in attesa del campionato, il calciomercato non si ferma

Serie D: in attesa di capire quando il campionato potrà finalmente ricominciare, le squadre di quarta serie piazzano gli ultimi colpi di mercato. Vediamo insieme quelli più recenti.

