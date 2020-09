Calciomercato Inter – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Calciomercato Inter aspetta sempre di poter annunciare il prima possibile Arturo Vidal, che ormai è vicinissimo all’accordo con il Barcellona, intanto resta viva l’ipotesi Emerson Palmieri. Vidal-Barcellona: si assottiglia la distanza Continuano i contatti tra la dirigenza del Barcellona e Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal. Ormai la differenza tra le parti è di un paio di milioni di euro che si riferiscono a pendenze precedenti alla stagione appena iniziata. Una distanza decisamente superabile, con le parti in causa che attendono ottimiste il via libera sia per l’addio al Barça sia per la nuova firma con l’Inter, che dovrebbe arrivare subito dopo la rescissione di Vidal con i blaugrana. Pista Emerson Palmieri ancora viva L’Inter non ha abbandonato la pista ... Leggi su giornal

Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - DiMarzio : #Tonali day al #Milan, le ultime su #Vidal all'#Inter. E il #Parma diventa americano? Buonanotte con tutte le trat… - kdbkdbkdbkdbkdb : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - Gattos211 : RT @DiMarzio: Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigenti nerazzu… -