Cagliari, Riccardo Sottil è sbarcato in Sardegna (Di giovedì 10 settembre 2020) Riccardo Sottil è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Cagliari. Intorno alle 11:00 di questa mattina, l’esterno in arrivo dalla Fiorentina, è atterrato in Sardegna all’aeroporto di Elmas e nelle prossime ore si aggregherà al gruppo di mister Eusebio Di Francesco. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo Cagliari, Riccardo Sottil è sbarcato in Sardegna proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AMasterPotato : RT @TMW_radio: +++ Ultim’ora #Cagliari +++ ??Ecco l’arrivo di Riccardo #Sottil dalla #Fiorentina pronto a iniziare la sua avventura in Sard… - TMW_radio : +++ Ultim’ora #Cagliari +++ ??Ecco l’arrivo di Riccardo #Sottil dalla #Fiorentina pronto a iniziare la sua avventur… - RaimondoDM : ???? Inizia l'avventura di Riccardo #Sottil al #Cagliari: 'Bellissima accoglienza, non me l'aspettavo'. Arriva dalla… - CentotrentunoC : #Calciomercato | Sbarcato ad Elmas il terzo acquisto per il #Cagliari di Eusebio Di Francesco: le prime parole di R… - TuttoRossoblu : Visite mediche superate per Riccardo #Sottil, in mattinata arriverà a #Cagliari. -