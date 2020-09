Bielorussia, la dissidente Kolesnikova: “Minacciata di morte dal Kgb”. Diplomatici Ue fanno “scudo” al premio Nobel Alexievich (Di giovedì 10 settembre 2020) Il governo di Alexandr Lukashenko continua a sbarazzarsi dei suoi dissidenti. Tra quelli deportati all’estero, precisamente in Ucraina, doveva esserci anche Maria Kolesnikova, che però ha strappato il passaporto prima di essere trasferita con la forza e contro la sua volontà fuori dal Paese. A prelevarla, ha rivelato, sono stati agenti del Kgb, che le avevano messo un sacco in testa e minacciavano di ucciderla. “Dicevano che se mi fossi rifiutata di lasciare volontariamente la Bielorussia, sarei stata comunque portata fuori dal paese: viva o a pezzi”, racconta Kolesnikova, che è membro del presidium del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa. È ricomparsa ieri, dopo ore di incertezza, ed è accusata di aver tentato di “usurpare illegalmente il potere” ... Leggi su ilfattoquotidiano

