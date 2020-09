Bayern, dopo il Triplete le cessioni: un giocatore nel mirino nel Real Madrid (Di giovedì 10 settembre 2020) dopo l'abbuffata ecco la dieta. Questo sembra essere il destino del Bayern Monaco. I bavaresi hanno vinto tutto in questa prima parte di 2020, conquistando la Bundesliga, la Coppa di Germania e infine in Champions League. Ora, però, bisogna iniziare a costruire un nuovo ciclo vincente e per farlo si deve fare i conti con cessioni importanti.caption id="attachment 1011269" align="alignnone" width="1024" Coman (Getty Images)/captionIDEA Real MadridUno dei giocatori destinati probabilmente a lasciare il Bayern è David Alaba. Il difensore austriaco, infatti, è corteggiato dal Real Madrid. I Blancos vogliono aggiungere esperienza al reparto arretrato e il campione dei bavaresi sembrerebbe fare davvero al caso loro. La trattativa potrebbe ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bayern, dopo il Triplete le cessioni: un giocatore nel mirino nel Real Madrid - - thewall______ : RT @jklmrk: @EmmeEmm_ Dopo l’amichevole estiva col Bayern pensavano di essere più forti del Milan di Sacchi, poi alla terza giornata si son… - Rick_JTime : Ammazza che BOMBA, non l’aveva detto il di del Lione subito dopo la partita col Bayern... #Juve #Aouar - EmmeEmm_ : RT @jklmrk: @EmmeEmm_ Dopo l’amichevole estiva col Bayern pensavano di essere più forti del Milan di Sacchi, poi alla terza giornata si son… - jklmrk : @EmmeEmm_ Dopo l’amichevole estiva col Bayern pensavano di essere più forti del Milan di Sacchi, poi alla terza gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern dopo Bayern, dopo il Triplete le cessioni: un giocatore nel mirino nel Real Madrid ItaSportPress Mercato: Florenzi vicino al Psg, l'Inter tenta il colpo Alaba

ROMA - Con l'avvicinarsi del via del campionato il mercato si infiamma sull'asse Roma-Torino: sono infatti i club della Capitale e la Juventus quelli in queste ore più attivi, almeno stando a quanto e ...

Douglas Costa, offerte da Cina ed Emirati Arabi: la scelta del brasiliano e la posizione della Juve

Meno di un mese alla fine del mercato, tante situazioni ancora in sospeso. Tra queste quella riguarda il futuro di Douglas Costa, che non è certo di vestire la ...

ROMA - Con l'avvicinarsi del via del campionato il mercato si infiamma sull'asse Roma-Torino: sono infatti i club della Capitale e la Juventus quelli in queste ore più attivi, almeno stando a quanto e ...Meno di un mese alla fine del mercato, tante situazioni ancora in sospeso. Tra queste quella riguarda il futuro di Douglas Costa, che non è certo di vestire la ...