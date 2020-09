Arriva Elementary 6 su Rai4 dal 10 settembre con una diagnosi quasi mortale per Sherlock: trame episodi (Di giovedì 10 settembre 2020) Arriva Elementary 6 su Rai4, per la prima volta in onda sul canale 21 del digitale terrestre. Dal 10 settembre, ogni giovedì Sherlock Holmes e Joan Watson tornano a intrattenere il pubblico con la sesta stagione. Elementary, fortunata serie targata CBS, rielabora il personaggio letterario creato da Sir Arthur Conan Doyle. Jonny Lee Miller interpreta il famoso detective, qui un ex consulente di Scotland Yard che si è trasferito a New York dopo un lungo periodo di disintossicazione da alcool e droghe. Ad affiancarlo, la sua terapista di riabilitazione Joan Watson, che ha il volto di Lucy Liu.Nel finale della quinta stagione, Sherlock si sottopone a degli esami medici, seriamente spaventato delle capacità fuori dal comune del suo cervello. In questa ... Leggi su optimagazine

