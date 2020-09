Ambiente - Il boomerang degli incentivi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 settembre 2020) Siamo proprio sicuri che tutta lenfasi che circonda la mobilità sostenibile porti benefici reali allstesso e alleconomia? Il dubbio è quanto meno lecito e a rafforzarlo provvede uno studio della società di ricerche NE Nomisma Energia intitolato Scenari energetici, sostenibilità e automobili. Lanalisi, che fa tesoro anche dellesperienza maturata con lecobonus introdotto nel 2018 per stimolare la diffusione delle vetture a batteria che ha prodotto scarsi risultati in termini di quote di mercato, sottolinea come si stia ripetendo in questo settore il medesimo errore attuato con lincentivazione alla produzione di energia fotovoltaica: limpiego, cioè, di grandi risorse pubbliche soprattutto a beneficio di filiere industriali straniere, soprattutto cinesi. Il tutto, con benefici ambientali marginali. Oggi, infatti, si sta ...