Amazon Music passa all’alta definizione e supera la qualità del cd (Di giovedì 10 settembre 2020) Al pari di Tidal, offre ora brani a 16 e 24 bit oltre a una ristretta scelta in 3D. Il prezzo però è alto: 15 euro al mese Leggi su repubblica

ANCHE Amazon Music passa alla musica in alta definizione. Da oggi offre oltre 60 milioni di brani in hd e "ultra hd", il più alto livello di qualità audio disponibile, oltre ad un catalogo audio 3D in ...