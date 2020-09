Test Sierologici in farmacia: la proposta del Ministero della Salute (Di mercoledì 9 settembre 2020) I Test Sierologici sono pronti a sbarcare in farmacia. La decisione arriva dal Ministero della Salute, dopo l’incontro con il mondo della farmacia. Come previsto dagli esperti virologi, la fine dell’estate ha riportato un aumento esponenziale dei contagi. Numeri che sono sembrati allarmanti, con il bollettino della Protezione Civile che in alcune giornate ha fatto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Scuola. Azzolina a sorpresa: 'Test sierologici a campione anche agli studenti' [aggiornamento delle 20:20] - Adnkronos : #Covid, ministero Salute: test sierologici in farmacia - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in Senato: 'Durante l'anno scolastico saranno fatti test sierologici a c… - bari_times : Aumentano i casi ma con più tamponi. I test sierologici presto in farmacia - MRGualano : Il Ministero della Salute dà il via libera ai test sierologici in farmacia #TestCovid #COVID19italia #Farmacia… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Sierologici Test sierologici in farmacia Adnkronos Test sierologici in farmacia

Roma, 8 set (Adnkronos Salute) – Il ministero della Salute “ha convenuto sull’utilità di rendere disponibili in farmacia i test sierologici validati dall’Istituto superiore di Sanità e dal Comitato te ...

Scuola. Su oltre 49mila test sierologici solo 7 positivi al tampone di verifica: prosegue lo screening regionale

Ripartenza della scuola in sicurezza, avanti con lo screening sierologico voluto dalla Regione per testare il personale. Negativi nel 97% dei casi, tra i positivi (1.158) solo 7 confermati dal success ...

Roma, 8 set (Adnkronos Salute) – Il ministero della Salute “ha convenuto sull’utilità di rendere disponibili in farmacia i test sierologici validati dall’Istituto superiore di Sanità e dal Comitato te ...Ripartenza della scuola in sicurezza, avanti con lo screening sierologico voluto dalla Regione per testare il personale. Negativi nel 97% dei casi, tra i positivi (1.158) solo 7 confermati dal success ...