Silvio Berlusconi: «Lotto contro malattia infernale, molto brutta. Io con carica virale record…» (Di mercoledì 9 settembre 2020) A sorpresa la telefonata del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da 5 giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus, l’ex premier ha chiamato nel corso della serata di ieri i senatori del suo partito, riuniti a palazzo Madama. Poi un saluto in diretta ad un comizio elettorale in Valle D’Aosta, a cui era presente la coordinatrice regionale Emily Rini. «Nonostante la carica virale record mi sto riprendendo», ha affermato Berlusconi con la voce roca ma non affannata. leggi anche l’articolo —> Silvio Berlusconi panfilo Murdoch covo del Coronavirus: viavai di persone allo yacht di lusso Silvio Berlusconi: ... Leggi su urbanpost

