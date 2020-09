Senaldi a Di Maio: «Lei era tutt’uno con Salvini, non è l’uomo giusto per parlare col Pd» (video) (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Lei non è l’uomo giusto per dialogare col Pd. Governava molto bene con la Lega”. Scacco matto a Luigi Di Maio, incastrato da Pietro Senaldi a “Di martedì”, ospiti di Giovanni Flori. Il programma di approfondimento politico tornato in onda su La7 ha offerto un’espressione del volto di Di Maio in totale imbarazzo. Senaldi, infatti, ha messo mette in evidenza garbatamente le piroette dell’ex capo politico dei cinque stelle. Uno passato con leggerezza da “mai col partiti di Bibbiano” all’ abbraccio col Pd causa attaccamento alle poltrone. Passato dalla politica sull’immigrazione condivisa con Salvini alla Lamorgese. Per cui Senaldi a buon diritto lo ha attaccato. “Di ... Leggi su secoloditalia

