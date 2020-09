Scuola, i banchi monoposto sono ancora un miraggio. L’allarme dei presidi: «Difficile riaprire il 14 settembre. Non abbiamo neanche un calendario delle consegne» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembre Chi li riceve direttamente dall’esercito, chi se li fabbrica da solo dividendo in due quelli vecchi. Una delle questioni che più ha scaldato i cuori nei mesi prima del rientro a Scuola dopo l’emergenza da Coronavirus è stata quella dei banchi monoposto. Utili a garantire il distanziamento in classe e fondamentali per consentire agli studenti di abbassare la mascherina durante le lezioni. Ora che manca solo qualche giorno alla riapertura di elementari, medie e superiori – con l’eccezione di alcune province che hanno già anticipato il rientro – i dubbi sembrano ancora molti. «La questione dei banchi è fondamentale», dice al Antonello ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Scuola banchi Scuola, presidi: difficile riaprire il 14, banchi in ritardo e spazi insufficienti. Rinvio per 7 Regioni Il Messaggero Scuola e Coronavirus: conferenza stampa del premier Conte oggi alle 15

Mercoledì 9 settembre 2020 a Palazzo Chigi conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla riapertura delle scuole in questo nuovo anno scolastico caratterizzato dalla situazione ...

Riapertura scuole, le limitazioni si accettano: quel che è insopportabile è altro

Di un insegnante che ha deciso di andare in pensione prima del tempo. A causa di quel che è diventata la scuola. Insomma, il Covid non c’entra, se non marginalmente. I banchi singoli e le mascherine ...

