Scandalo a corte, le guardie della regina finiscono a un rave fra cocaina e alcol - (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Rossi Una nuova tempesta si sarebbe abbattuta sulla Corona inglese, quando è trapelata la notizia secondo la quale alcune guardie della regina Elisabetta avrebbero partecipato a un rave party La regina Elisabetta sta per salutare la residenza estiva di Balmoral, ma il suo ritorno a Windsor, a causa dei rischi legati alla pandemia, non si preannuncia affatto tranquillo. Sui tabloid di tutto il mondo, come il Daily Mail, sta rimbalzando una notizia che ha fatto indignare la corte e il Regno Unito. Secondo le indiscrezioni trapelate, sedici guardie reali avrebbero partecipato a un rave party a base di cocaina e alcol in un prato poco lontano dal Castello. Se confermata, la ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo corte Vanno ad una festa e infrangono le regole anti-Covid: arrestate 13 guardie della regina Elisabetta Fanpage.it Ex CEO Volkswagen a processo per il Dieselgate

