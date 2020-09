Pomigliano, il M5S candida una condannata per furto aggravato (Di mercoledì 9 settembre 2020) È la notte del 18 agosto, un accordo tra Pd e M5S sancisce la nascita a Pomigliano d’Arco – la città del ministro degli Esteri Luigi di Maio – di un nuovo laboratorio politico costruito su misura come modello per il futuro. L’alleanza giallorossa sceglie il docente universitario Gianluca Del Mastro per celebrare questa unione in vista delle elezioni a sindaco: “Sono emozionato e onorato nel comunicarvi che il nuovo laboratorio politico, nato a Pomigliano tra M5S, PD e liste civiche, ieri notte mi ha scelto come candidato Sindaco della Città”, afferma Del Mastro. In men che non si dica, Pomigliano diventa l’ombelico della politica italiana. Quattro candidati a sindaco, 24 liste elettorali ed oltre 500 ... Leggi su tpi

