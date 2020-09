Polignano a mare, si allarga il focolaio: altri 25 positivi nell’azienda ortofrutticola e 16 casi nel Tarantino collegati. Nel paese test drive-in (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sale a oltre 100 il numero dei contagi riconducibili all’azienda ortofrutticola Sop di Polignano a mare, in provincia di Bari. Nelle ultime ore sono stati rintracciati almeno altri 25 contagiati, alcuni residenti nel paese e altri in alcuni comuni della provincia. E sono risultati positivi anche 16 lavoratori della ditta di import-export residenti nel Tarantino e nel Brindisino. Una situazione preoccupante, che già martedì aveva portato la Puglia a diventare la terza regione italiana per numero di nuovi casi dietro Campania e Lombardia. Negli scorsi giorni erano state 78 le persone positive al coronavirus accertate nella Sop, azienda che attorno a Ferragosto era stata visitata anche dalla leader di Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano

