Obesità, quando serve l’operazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si chiama chirurgia bariatrica. Prevede diversi interventi da studiare caso per caso, per combattere le forme più gravi di obesità. E può contribuire a ridare un corpo “nuovo”, che va poi modellato dalle sapienti mani del chirurgo plastico. A questo tema è dedicato un appuntamento nell’ambito di SaluTO – Medicina e Benessere, in programma in diretta web alle ore 16,30 di sabato 26 settembre. Risponderanno alle domande due esperti del calibro di Stefano Bruschi, professore ordinario di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell’Università di Torino e Mario Morino, professore ordinario di Chirurgia generale dell’Università di Torino. Cosa fa il chirurgo Il bisturi non è per tutti. Le indicazioni vanno sempre studiate caso per caso. “Si può pensare ad un intervento di chirurgia ... Leggi su dilei

