“Mini lockdown della città”. Coronavirus, succede in Italia dopo aumento contagi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si parla di mini lockdown per una località Italiana. Siamo a La Spezia, dove si parla di sospensione di tutte le manifestazioni o riunioni, in luoghi pubblici o privati. Ristoranti, bar e pub aperti, ma solo con servizio al tavolo, riservato a componenti dello stesso nucleo familiare (o congiunti), rispettando la distanza di un metro tra un cliente e l’altro. Stop alle visite nelle strutture socio-sanitarie, a meno di esigenze straordinarie. Divieto di utilizzo dei giochi per bambini, in giardini e ville, mezzi pubblici a numero chiuso, con solo i posti a sedere fruibili al 100%. Un mini lockdown, per evitare che la situazione degeneri. È questo il piano che sta valutando la Regione, d’intesa con il Comune della Spezia – dove si concentra la larga maggioranza dei casi – per arginare ... Leggi su caffeinamagazine

