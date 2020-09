Michelle Hunziker, un trauma dietro la bellezza: la storia poco nota (Di mercoledì 9 settembre 2020) Simpatia, talento, bravura e bellezza che mette d’accordo tutti, Michelle Hunziker svela su Instagram una storia poco nota legata ad un trauma e ad un dettaglio particolare del suo fascino Michelle Hunziker (fonte foto: Instagram, @therealhunzigram)Sempre più regina e protagonista assoluta di Instagram, stimata, apprezzata e seguitissima da fan e follower, la bella conduttrice Michelle Hunziker svela una storia che in molti non conoscono riguardo un piccolo trauma subito legato ad uno dei segreti della sua bellezza, il sorriso. Dopo aver sottoposto a tutti coloro che la seguono sempre con grande passione e trasporto il ... Leggi su chenews

RSchellino : RT @anis_epis: Migliaia di seguaci sui loro profili social: nel bel mezzo della #pandemia i danni che fanno questi personaggi sono incalcol… - Matti8Mattina : RT @anis_epis: Migliaia di seguaci sui loro profili social: nel bel mezzo della #pandemia i danni che fanno questi personaggi sono incalcol… - StreetNews24 : Michelle Hunziker, '4,8 milioni di followers su Instagram', va dal parrucchiere che 'non porta la mascherina, esatt… - angela_massi : RT @anis_epis: Migliaia di seguaci sui loro profili social: nel bel mezzo della #pandemia i danni che fanno questi personaggi sono incalcol… - anis_epis : @Vecchia_Dentro_ @Miti_Vigliero @tpi Michelle Hunziker non mi è mai piaciuta, né come soubrette né come personaggio… -